В Улан-Удэ три человека успели выбежать из горящего дома

Семья осталась без крыши над головой





Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Лебедева в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев половина дома была охвачена огнем, была угроза распространения возгорания на соседнее здание.

«До прибытия первого подразделения из горящего здания самостоятельно эвакуировалась семья из трех человек – муж, жена и сын», - рассказали в МЧС.Для полной ликвидации пожара огнеборцам потребовалось чуть более 35 минут. В тушении огня принимали участие 20 пожарных и 6 единиц техники.Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.Фото: МЧС Бурятии