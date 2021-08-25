В Улан-Удэ три человека успели выбежать из горящего дома

Семья осталась без крыши над головой
Сегодня ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Лебедева в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев половина дома была охвачена огнем, была угроза распространения возгорания на соседнее здание.
«До прибытия первого подразделения из горящего здания самостоятельно эвакуировалась семья из трех человек – муж, жена и сын», - рассказали в МЧС.
Для полной ликвидации пожара огнеборцам потребовалось чуть более 35 минут. В тушении огня принимали участие 20 пожарных и 6 единиц техники.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.
Фото: МЧС Бурятии
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