В Улан-Удэ молодая парочка стащила из магазина колонки

Полиция просит помощи в поиске подозреваемых (видео)
В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемых, которые совершили кражу колонок из магазина бытовой техники в торговом центре в 110-м микрорайоне.
«24 августа в 12 часов молодой человек и девушка, находясь в торговой точке Улан-Удэ, тайно похитили с витрины портативную колонку стоимостью 13,5 тысяч рублей», сообщает МВД Бурятии.
Приметы подозреваемых:
Молодой человек – европейской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы русые, рост около 170 см.
Был одет: белая толстовка с капюшоном с надписью на спине «SORRY», темно-серые джинсы, носит очки. При себе имел сумку черного цвета.
Девушка – европейской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, волосы русые, рост около 160 см.
Была одета: белая футболка, голубые джинсы, кроссовки белого цвета. При себе имела рюкзак черного цвета.
При наличии какой-либо информации о личности подозреваемых или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-902-531-00-31, 8-924-475-30-13, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).
Фото и видео: МВД Бурятии
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