В Бурятии на пожаре в гостевом доме пострадал мужчина

Он первым заметил возгорание, разбудил спящих и бросился тушить пламя





Вчера в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошел пожар в здании гостевого дома. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, первым возгорание обнаружил мужчина. Он вызвал пожарных, разбудил спящих в доме людей, а после вместе с двумя женщинами попытался потушить пламя.

На момент прибытия огнеборцев горела баня гостевого дома, пламя распространилось на жилое помещение, расположенное в этом же строении. В борьбе с огнем участвовали 10 пожарных и 4 единицы техники. Открытое горение ликвидировали за 27 минут.«В результате пожара баня полностью выгорела изнутри, гостевой дом пострадал частично, уничтожены бытовая техника, часть мебели и стеклопакеты. Предположительно, пожар произошел в связи с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования», сообщили в агентстве.Мужчина, первым обнаруживший возгорание, получил ожоги. Он обратился в больницу, где ему оказали помощь.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС