В Бурятии молодая мать повторно попалась на пьяном вождении

Женщина выпила «полторашку» пива и поехала в магазин





Ночью 23 августа на ул. Коммунистическая в селе Нижняя Иволга сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которой управляла 27-летняя женщина. В ходе проверки документов выяснилось, что дама пьяна и не имеет водительских прав. Результат освидетельствования составил 1,02 мг/л. Автомобиль нарушительницы помещен на специализированную штрафстоянку.

Как сообщили в МВД Бурятии, в марте этого года женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако должных выводов нарушительница не сделала. Не остановило ее и наличие двух малолетних детей в возрасте 7 лет и 7 месяцев. Сейчас в отношении молодой матери возбуждено уголовное дело.









Со слов женщины, у себя дома она выпила полтора литра пива, после чего решила съездить в магазин за продуктами. Садясь за руль, она понимала, что пьяна, но понадеялась, что ничего страшного не произойдет. Навыки вождения женщина приобрела в автошколе, но водительское удостоверение так и не получила.Фото и видео: МВД Бурятии