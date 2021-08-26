В Бурятии автомобиль насмерть сбил двух женщин

Пострадавшие скончались на месте







ДТП произошло поздним вечером 25 августа в Иволгинском районе. 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Ванетт», ехавший из Гусиноозерска в Улан-Удэ, в двух км от отворота на Оронгой сбил шедших в попутном направлении женщин.

«В результате наезда женщины 37 и 45 лет от полученных травм скончались на месте происшествия», сообщили в ГИБДД Бурятии.



