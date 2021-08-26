В Бурятии два человека травмированы в ДТП с мертвой коровой

Животное сбила другая машина, и оно осталось лежать на трассе



ДТП произошло вечером 25 августа на трассе «Байкал» вблизи села Хошун Узур. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 46-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» врезался в лежащую на дороге корову, которую ранее сбила «Тойота Карина».

В результате аварии два пассажира «Субару» - 47-летняя женщина и 16-летний подросток - получили травмы различной степени тяжести.



Фото: «Номер один» В результате аварии два пассажира «Субару» - 47-летняя женщина и 16-летний подросток - получили травмы различной степени тяжести.Фото: «Номер один»

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