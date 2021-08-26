Улан-удэнец спокойно проехал мимо кассы магазина с полной тележкой продуктов и алкоголя

После удачной кражи парень организовал пикник для друзей (видео)





Днем 17 августа в полицию поступило заявление от работника одного из продуктовых магазинов на улице Бабушкина. Он сообщил, что неизвестный, доверху заполнив тележку продуктами, алкоголем и принадлежностями для приготовления шашлыка, не оплатил товар и беспрепятственно покинул торговую точку.

«Молодой человек после кражи оправился на отдых с друзьями. Похищенное у него частично изъято. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.











Кража вскрылась, когда сотрудники магазина просмотрели камеры видеонаблюдения. Ущерб составил около 34 тысяч рублей.Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установила личность подозреваемого. Им оказался 21-летний улан-удэнец. Вскоре его задержали.Фото и видео: МВД Бурятии