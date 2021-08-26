В Бурятии расследуют запутанное убийство пастуха

Обвиняемый в преступлении мужчина утверждает, что оборонялся





Утром 25 августа на животноводческой стоянке в местности «Вершина Уды» в 30 км от села Сосново-Озерское был застрелен 39-летний пастух. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 41-летнего напарника покойного, с которым они вместе работали на ферме. Мужчина рассказал следователям свою версию происшествия.

Со слов задержанного, с утра 23 августа мужчины стали распивать спиртное, после чего около полудня он уснул. Спустя некоторое время обвиняемый проснулся со связанными руками и ногами, почувствовав, что напарник волоком тащит его на улицу, высказывая намерения убить. Дотащив жертву к реке, покойный скинул связанного собутыльника в воду и попытался утопить, однако спустя несколько минут вернул обратно на берег, а сам стал купаться.В этот момент связанный пастух смог освободиться от пут. Он убежал в дом, где взял в руки охотничье ружье, направил ствол в сторону двери, после чего выстрелил в голову зашедшему следом напарнику. Тот скончался на месте. Пастух оседлал коня, доскакал до соседней фермы, откуда позвонил работодателю и сообщил о происшествии, после чего вернулся обратно и оставался на месте до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время следователи проверяют версию подозреваемого мужчины о самообороне. Видимые повреждения от связывания на его руках и ногах отсутствуют. Данные им показания будут сопоставлены со сведениями, установленными при осмотре места происшествия, а также проверены экспертным путем при проведении баллистических, медико-криминалистических и ситуационных исследований и экспертиз. Окончательная квалификация действиям обвиняемого будет дана на основании всей совокупности собранных доказательств», сообщили в Следственном комитете Бурятии.Фото: «Номер один»