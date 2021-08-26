В Улан-Удэ пьяный таксист устроил ДТП

Нарушителя сдали полиции бдительные горожане





Вечером 25 августа в полицию Улан-Удэ поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Бабушкина водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в дорожное ограждение. Звонивший предположил, что водитель автомобиля пьян. Информацию о нарушителе немедленно передали экипажу ДПС.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель действительно пьян. Результат освидетельствования 42-летнего улан-удэнца составил 1.37 мг/л. В отношении нарушителя составлен административный протокол, его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.«Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания опасного нарушителя и своевременно сообщившим в полицию о пьяном водителе», сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии