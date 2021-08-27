На трассе в Бурятии мужчину сбил автомобиль, а потом переехал грузовик

Пешеход погиб на месте



Страшное ДТП с участием пешехода произошло вечером 26 августа на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Ильинка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 27-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 60-летнего мужчину, который шел вдоль дороги в попутном направлении. От удара пешеход отлетел на встречную полосу, где его переехал грузовик.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. Как уточнили в ГИБДД, водитель грузовика скрылся с места ДТП, сейчас идет его розыск.



Отметим, в последние дни в Бурятии зарегистрировано уже несколько ДТП, пострадавшими в которых становятся идущие вдоль дорог пешеходы. Так, вечером 23 августа в 6 км от Кяхты водитель автомобиля «Тойота Карина»



Фото: ГИБДД Бурятии Мужчина от полученных травм скончался на месте. Как уточнили в ГИБДД, водитель грузовика скрылся с места ДТП, сейчас идет его розыск.Отметим, в последние дни в Бурятии зарегистрировано уже несколько ДТП, пострадавшими в которых становятся идущие вдоль дорог пешеходы. Так, вечером 23 августа в 6 км от Кяхты водитель автомобиля «Тойота Карина» сбил двух братьев . В результате наезда оба мужчины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. А поздним вечером 25 августа на трассе в сторону Кяхты 64-летний водитель автомобиля «Ниссан Ванетт» насмерть сбил двух женщин.Фото: ГИБДД Бурятии

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