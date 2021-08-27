В Улан-Удэ неопытный водитель сбил мальчика

Ребенок с травмами госпитализирован в ДРКБ





Вечером 26 августа на ул. Кабанская в Улан-Удэ произошло ДТП. 27-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» вне зоны пешеходного перехода сбил 10-летнего мальчика. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в ДРКБ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, стаж вождения водителя «Тойоты» составлял всего 2 месяца.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Тарбагатайском районе. Там 38-летняя женщина за рулем «Тойоты Фанкарго», ехавшая из Куйтуна в Надеино, не справилась с управлением на повороте, в результате чего автомобиль перевернулся. Травмы в аварии получила сама женщина и ее 35-летний пассажир.Фото: ГИБДД Бурятии