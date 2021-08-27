Пьяный житель Бурятии кое-как угнал велосипед

Злоумышленника вскоре поймали, но велосипед он уже успел продать





Сотрудники Росгвардии Бурятии задержали подозреваемого в краже велосипеда. Хищение произошло в подъезде многоквартирного дома в Селенгинске. Хозяйка не обнаружила велосипед на месте, когда собралась ехать по делам.

Росгвардейцы просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные на магазине возле дома, где произошла кража. На них было видно, как явно пьяный мужчина кое-как отъезжает на велосипеде от дома.









Правоохранители составили ориентировку и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Однако велосипед злоумышленник уже успел продать, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото и видео: Росгвардия Бурятии