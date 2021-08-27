В Бурятии жильцы горящего дома спаслись через окно

Пожар произошел в селе Гурульба



26 августа в жилом двухквартирном дома в селе Гурульба произошел пожар. Обнаружив горящую веранду, двое жильцов одной из квартир эвакуировались через окно.





К моменту прибытия огнеборцев горела веранда дома, пламя распространялось внутрь помещения. Открытое горение было ликвидировано за 11 минут.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара веранда сгорела полностью, повреждены стены квартиры изнутри. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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