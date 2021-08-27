27.08.2021
В Бурятии директор пилорамы скупал древесину у «черных лесорубов»

В Бурятии директор пилорамы скупал древесину у «черных лесорубов»

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело

В Кижингинском районе Бурятии полиция и прокуратура выявила пункт приёма древесины, который скупал лес у «черных лесорубов».


«В ночь с 26 на 27 июля 23-летний гендиректор пункта приёма и отгрузки древесины в улусе Загустай приобрел у местных жителей незаконно заготовленную сосну и лиственницу объемом около 930 кубометров в целях последующего сбыта. Средняя цена незаконно заготовленной древесины составляет около 540 тысяч рублей. Древесина изъята полицейскими», сообщили в МВД Бурятии.


В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины». Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности местных жителей, незаконно заготовивших древесину.

Фото: МВД Бурятии
черные лесорубы


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