В Бурятии директор пилорамы скупал древесину у «черных лесорубов»

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело





В Кижингинском районе Бурятии полиция и прокуратура выявила пункт приёма древесины, который скупал лес у «черных лесорубов».





«В ночь с 26 на 27 июля 23-летний гендиректор пункта приёма и отгрузки древесины в улусе Загустай приобрел у местных жителей незаконно заготовленную сосну и лиственницу объемом около 930 кубометров в целях последующего сбыта. Средняя цена незаконно заготовленной древесины составляет около 540 тысяч рублей. Древесина изъята полицейскими», сообщили в МВД Бурятии.





В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины». Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности местных жителей, незаконно заготовивших древесину.Фото: МВД Бурятии