Тункинский нацпарк предупредил о появлении ядовитых змей

Вблизи источников Хонгор Уула инспектор парка встретил щитомордника



В местности Хонгор Уула государственный инспектор национального парка «Тункинский» встретил в кронах кустарников змею. Ею оказался щитомордник обыкновенный, сообщила пресс-служба резервата.



«Щитомордник был спокойный, довольный и упитанный. Он лениво свисал на кустарнике и переваривал свой обед», - прокомментировал Леонид Прушенов, участковый госинспектор, на пути которого повстречался щитомордник.



Источники Хонгор Уула являются местом массового посещения. Гостей и местных жителей привлекают сюда не только целебные источники, но и живописные места.



«Напоминаем, что щитомордник - ядовитая змея и просим при обнаружении не подходить к ней близко. Не стоит тревожить, пугать змею и пытаться ее потрогать. Просим при посещении источников быть предельно внимательными и осторожными», - говорится в сообщении парка.



Щитомордник сравнительно небольшая змея: длина тела этой рептилии обычно не превышает 70 см. Из названия видна главная отличительная особенность этой змеи – щитки на верхней части головы. Щитомордник ядовит для человека, сами укусы очень болезненны. Если не проявлять враждебности по отношению к щитоморднику, змея не будет вести себя агрессивно. Наоборот, будет стараться избежать нежелательной встречи с человеком.



Фото: tunkapark.ru

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