Глава СК России взял на контроль дело молодого полицейского из Бурятии, которого осудили на 3 года

23-летнего сотрудника признали виновным в нападении на человека, задержанного по подозрению в краже дорогого квадроцикла



В средствах массовой информации и в социальных сетях распространяется обращение в СК России брата 23-летнего полицейского из Бурятии, признанного судом виновным в нападении на человека, задержанного по подозрению в краже дорогого квадроцикла и осужденного на 3 года. Брат полицейского считает его невиновным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.



Напомним, подробности уголовного преследования полицейского стали известны уже после приговора суда первой инстанции. Тогда родственники осужденного опубликовали на сайте change.org петицию с требованием



Как сообщили родственники, 4 сентября 2019 года опергруппа в количестве 5 сотрудников полиции прибыла на заимку вблизи села Аргада для задержания местного жителя, подозреваемого в краже квадроцикла. Только недавно приступивший к службе Эрдэм Шоботкин также был в составе опергруппы, однако на тот момент еще не имел служебного удостоверения и должностных инструкций. В ходе задержания двое полицейских применили силу и нанесли побои подозреваемому, но Шоботкин в этом не участвовал, уверены родственники. На следующий день задержанного отпустили, после чего его родственников последовало заявление в прокуратуру об избиении. В нем было указано, что сельчанина избили сотрудники полиции без указания их фамилий.



«В итоге по факту нанесения побоев появилось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», началось следствие. Сотрудники полиции решили оговорить молодого лейтенанта Шоботкина и даже уговаривали его взять вину на себя, оправдывая это тем, что у них семьи, дети, а Шоботкин холост. Также они оказали давление на потерпевшего, чтобы он дал показания против одного Шоботкина, угрожая ему расправой. Изначально потерпевший под давлением согласился с ними, однако потом осознал, что оговорил невиновного и изменил показания, но следствие и суд не приняли это во внимание», - говорилось в петиции.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии, уголовное дело о превышении должностных полномочий оперуполномоченным сотрудником полиции расследовано отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Бурятия. По результатам расследования оно было направлено в суд и на основании собранных доказательств вынесен приговор, который судом апелляционной инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу.



"Учитывая поступающие публичные обращения в адрес Следственного комитета Российской Федерации по данному уголовному делу, глава ведомства поручил руководителю регионального подразделения СК России Сухорукову В.В. доложить о расследованном уголовном деле, собранных по нему доказательствах и ранее принятых решениях по доводам заявителя", - добавили в ведомстве.



Фото: "Номер один"

В средствах массовой информации и в социальных сетях распространяется обращение в СК России брата 23-летнего полицейского из Бурятии, признанного судом виновным в нападении на человека, задержанного по подозрению в краже дорогого квадроцикла и осужденного на 3 года. Брат полицейского считает его невиновным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Бурятии.Напомним, подробности уголовного преследования полицейского стали известны уже после приговора суда первой инстанции. Тогда родственники осужденного опубликовали на сайте change.org петицию с требованием пересмотра уголовного дела и оправдания лейтенанта.Как сообщили родственники, 4 сентября 2019 года опергруппа в количестве 5 сотрудников полиции прибыла на заимку вблизи села Аргада для задержания местного жителя, подозреваемого в краже квадроцикла. Только недавно приступивший к службе Эрдэм Шоботкин также был в составе опергруппы, однако на тот момент еще не имел служебного удостоверения и должностных инструкций. В ходе задержания двое полицейских применили силу и нанесли побои подозреваемому, но Шоботкин в этом не участвовал, уверены родственники. На следующий день задержанного отпустили, после чего его родственников последовало заявление в прокуратуру об избиении. В нем было указано, что сельчанина избили сотрудники полиции без указания их фамилий.«В итоге по факту нанесения побоев появилось уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», началось следствие. Сотрудники полиции решили оговорить молодого лейтенанта Шоботкина и даже уговаривали его взять вину на себя, оправдывая это тем, что у них семьи, дети, а Шоботкин холост. Также они оказали давление на потерпевшего, чтобы он дал показания против одного Шоботкина, угрожая ему расправой. Изначально потерпевший под давлением согласился с ними, однако потом осознал, что оговорил невиновного и изменил показания, но следствие и суд не приняли это во внимание», - говорилось в петиции.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии, уголовное дело о превышении должностных полномочий оперуполномоченным сотрудником полиции расследовано отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Бурятия. По результатам расследования оно было направлено в суд и на основании собранных доказательств вынесен приговор, который судом апелляционной инстанции оставлен без изменений и вступил в законную силу."Учитывая поступающие публичные обращения в адрес Следственного комитета Российской Федерации по данному уголовному делу, глава ведомства поручил руководителю регионального подразделения СК России Сухорукову В.В. доложить о расследованном уголовном деле, собранных по нему доказательствах и ранее принятых решениях по доводам заявителя", - добавили в ведомстве.Фото: "Номер один"

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