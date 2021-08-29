В Кяхтинском районе Бурятии подтоплено еще два населенных пункта

В н.п. Усть-Кяхта подтоплено 8 приусадебных участков,в н.п. Хоронхой под подтопление попали 20 участков и 7 домов



В настоящее время в Кяхтинском районе под подтопление попали еще два населенных пункта, Усть-Кяхта и Хоронхой. В поселке Наушки наблюдается подтопление 26 домов и 62 приусадебных участков. В н.п. Усть-Кяхта подтоплено 8 приусадебных участков, подтопленных домов нет. В н.п. Хоронхой под подтопление попали 20 приусадебных участков и 7 домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



В настоящее время на территории Кяхтинского района развернуто три пункта временного размещения. Два из них находятся в н.п. Наушки на базах зданий Дома культуры и СОШ и один в н.п. Хоронхой на базе «Техникума строительных и промышленных технологий». Жители от эвакуации отказались.



Личный состав аэромобильной группировки задействован в подворовом обходе и оказании всесторонней помощи пострадавшим. По заявкам жителей аэромобильная группировка, совместно с администрацией, спасателями БРПСС доставляют личные вещи, продукты и предметы первой необходимости. Для минимизирования ущерба от подтопления сотрудники ведомства увеличили высоту мебели в подтопленных домах.



По состоянию 29 августа на 12:00 (мест) уровень реки составил 531 см. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.



"Для оценки оперативной обстановки и оказания помощи населению в п. Наушки работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Бурятия, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кяхтинского района и спасатели ПСО-3 БРПСС. На месте работает оценочная комиссия по обращениям граждан, проводится мониторинг уровня воды", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Фото: 03.mchs.gov.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.