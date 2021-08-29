29.08.2021
В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с Пика Любви

В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с Пика Любви

Женщина из незарегистрированной тургруппы сломала ногу

Вчера поступило сообщение, что на Пике Любви вблизи поселка Аршан туристка незарегистрированной тургруппы, предположительно, сломала ногу. Самостоятельно женщина передвигаться не могла, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

На помощь женщине выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен.

"Обнаружив женщину, спасатели оказали ей первую помощь, наложили шину. Туристку на носилках эвакуировали в поселок Аршан, где передали работникам скорой помощи", - добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: pixabay.com
спасатели


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