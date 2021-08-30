Забайкалец расплачивался в Улан-Удэ фальшивыми деньгами

Поддельные купюры мужчина приобрел в интернете



В Улан-Удэ полицейские задержали 29-летнего ранее неоднократно судимого жителя Забайкальского края, подозреваемого в сбыте фальшивых купюр.

«Установлено, что в августе злоумышленник приобрел в интернете 4 поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Три купюры он сбыл в магазинах в Улан-Удэ, четвертая обнаружена полицейскими по месту проживания фигуранта», - сообщили в МВД Бурятии.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Сейчас полицейские выявляют канал поставки поддельных денег.



Фото и видео: МВД Бурятии «Установлено, что в августе злоумышленник приобрел в интернете 4 поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Три купюры он сбыл в магазинах в Улан-Удэ, четвертая обнаружена полицейскими по месту проживания фигуранта», - сообщили в МВД Бурятии.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Сейчас полицейские выявляют канал поставки поддельных денег.Фото и видео: МВД Бурятии

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