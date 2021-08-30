В Улан-Удэ умер слесарь, травмированный на ЛВРЗ

Его голову зажало тормозом локомотива



В Улан-Удэ с больнице скорой помощи скончался слесарь ЛВРЗ, получивший тяжелые травмы в результате



Напомним, днем 27 августа слесарь по ремонту подвижного состава выполнял работы по креплению маслосборной крышки на электровозе, находящемся на третьей сборочной нитке цеха № 2. При выполнении этих работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало. Рабочего в тяжелом состоянии госпитализировали в БСМП.



По факту нарушения требований охраны труда, повлекшем смерть человека, следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.



Напомним, происшествия с травмированием и гибелью рабочих на ЛВРЗ случаются с завидной регулярностью. Так, согласно отчету трудовой инспекции, в 2020 году на заводе произошло пять несчастных случаев с тяжелым исходом – это «рекорд» среди предприятий республики. В этом году ЛВРЗ отметился новыми происшествиями – в июне



Фото: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР В Улан-Удэ с больнице скорой помощи скончался слесарь ЛВРЗ, получивший тяжелые травмы в результате несчастного случая . Информацию об этом «Номер один» подтвердили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.Напомним, днем 27 августа слесарь по ремонту подвижного состава выполнял работы по креплению маслосборной крышки на электровозе, находящемся на третьей сборочной нитке цеха № 2. При выполнении этих работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало. Рабочего в тяжелом состоянии госпитализировали в БСМП.По факту нарушения требований охраны труда, повлекшем смерть человека, следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Напомним, происшествия с травмированием и гибелью рабочих на ЛВРЗ случаются с завидной регулярностью. Так, согласно отчету трудовой инспекции, в 2020 году на заводе произошло пять несчастных случаев с тяжелым исходом – это «рекорд» среди предприятий республики. В этом году ЛВРЗ отметился новыми происшествиями – в июне от удара током погиб молодой слесарь-электрик предприятия, а в августе на пожаре в здании насосной станции обгорел рабочий Фото: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР

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