В Улан-Удэ умер слесарь, травмированный на ЛВРЗ

Его голову зажало тормозом локомотива
В Улан-Удэ с больнице скорой помощи скончался слесарь ЛВРЗ, получивший тяжелые травмы в результате несчастного случая. Информацию об этом «Номер один» подтвердили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.
Напомним, днем 27 августа слесарь по ремонту подвижного состава выполнял работы по креплению маслосборной крышки на электровозе, находящемся на третьей сборочной нитке цеха № 2. При выполнении этих работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система, и его голову и руку зажало. Рабочего в тяжелом состоянии госпитализировали в БСМП.
По факту нарушения требований охраны труда, повлекшем смерть человека, следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, происшествия с травмированием и гибелью рабочих на ЛВРЗ случаются с завидной регулярностью. Так, согласно отчету трудовой инспекции, в 2020 году на заводе произошло пять несчастных случаев с тяжелым исходом – это «рекорд» среди предприятий республики. В этом году ЛВРЗ отметился новыми происшествиями – в июне от удара током погиб молодой слесарь-электрик предприятия, а в августе на пожаре в здании насосной станции обгорел рабочий.
Фото: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР
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