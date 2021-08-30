Улан-удэнца обворовали, пока он купался в реке

Злоумышленника сейчас ищет полиция





Вечером 14 августа у жителя Улан-Удэ, который решил искупаться в Уде, из оставленной на берегу одежды неизвестный вытащил телефон. Позже также с банковского счета потерпевшего было списано 200 рублей: злоумышленник расплатился при помощи мобильного телефона бесконтактным способом в одном из продуктовых магазинов города. Общая сумма ущерба составила 15300 тысячи рублей.

«В совершении преступления подозревается молодой человек европейской внешности, рост 180 см, худощавого телосложения. Был одет: рубашка белая, брюки синие», сообщили в МВД Бурятии.При наличии какой-либо информации о данном гражданине либо его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (924) 651-07-33, 8 (927) 324-44-63 или 102 (112).