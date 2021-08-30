В Бурятии сгорел сторож рыбзавода

Останки мужчины обнаружили на месте сгоревшего вагончика





Утром 28 августа на берегу озера Торма возле села Оронгой Иволгинского района было обнаружен сгоревшей вагончик, внутри которого нашли останки 67-летнего мужчины. По факту происшествия Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку.

Как сообщили в следственном ведомстве, на озере Торма один из предпринимателей занимался рыборазведением. Для охраны хозяйства он установил на берегу вагончик, в котором посменно проживали сторожа. В жилом помещении имелось бытовое газовое оборудование. Утром 28 августа прибывший для смены сторожа работник обнаружил на месте вагончика пепелище, внутри которого находились останки человека. Последний раз сторож выходил на связь два дня назад.





«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Для установления точной причины возгорания жилого помещения назначено пожарно-техническое исследование. Ведется поиск и опрос туристов, отдыхавших на побережье в предвыходные и выходные дни. Истребованы документы, связанные с условиями и режимом труда, покойного мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии