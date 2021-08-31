В Бурятии подросток на мотоцикле врезался в забор и сломал ногу

Несовершеннолетний госпитализирован





ДТП произошло днем 30 августа в поселке Селенгинск. 13-летний подросток, ехавший на мотоцикле «Иж Юпитер» по ул. Луговая, не справился с управлением и врезался в забор.

В результате аварии мальчик сломал ногу и был госпитализирован. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водительских прав у него не было.Еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло поздним вечером в Кяхте. Там 34-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Корона Премио» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила сбила 17-летнего студента. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии