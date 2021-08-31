В Бурятии женщина-водитель травмировалась при неудачном развороте

При выполнении маневра она столкнулась с УАЗом



ДТП произошло днем 30 августа на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. 35-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» при развороте совершила столкновение с УАЗом. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии женщина получила травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии Фото: ГИБДД Бурятии

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