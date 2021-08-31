Житель Бурятии пытался задушить полицейского

За насилие над представителем власти мужчине присудили штраф





Северобайкальский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел в июне 2021 года в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска. Сотрудники транспортной полиции заметили пьяного мужчину и остановили его для выяснения личности и привлечения к административной ответственности. Однако подсудимый оказал сопротивление – он схватил одного из полицейских за шею и начал душить.



На суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Фото: «Номер один»



Инцидент произошел в июне 2021 года в здании железнодорожного вокзала Северобайкальска. Сотрудники транспортной полиции заметили пьяного мужчину и остановили его для выяснения личности и привлечения к административной ответственности. Однако подсудимый оказал сопротивление – он схватил одного из полицейских за шею и начал душить.На суде мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Фото: «Номер один»

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