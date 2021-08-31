В Улан-Удэ двое мужчин избили горожан, сделавших им замечание за брошенный мусор

Подозреваемых вскоре задержали
В Улан-Удэ группе задержания Росгвардии поступила ориентировка на автомобиль, в котором скрылись двое мужчин. Подозреваемые отдыхали на берегу реки и раскидали мусор. Находившиеся рядом в гараже двое улан-удэнцев сделали им замечание, завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Мужчины, угрожая ломом, избили граждан, сделавших им замечание, после чего скрылись на своем автомобиле. Побитые горожане, в свою очередь, обратились в полицию.
В ходе отработки территории росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль на парковке возле многоквартирного дома. Подозреваемых задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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