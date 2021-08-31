В Бурятии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 5,2 балла



Сегодня в 13:24 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Его эпицентр находился в 25 км юго-западнее поселка Северомуйск.

«Ттолчки ощущались в поселкак Северомуйск и Таксимо, а так же в поселке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», сообщили в МЧС Бурятии.



Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru «Ттолчки ощущались в поселкак Северомуйск и Таксимо, а так же в поселке Янчукан. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», сообщили в МЧС Бурятии.Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru

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