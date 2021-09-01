01.09.2021
На трассе в Бурятии произошла массовая авария из-за трактора без габаритов

На трассе в Бурятии произошла массовая авария из-за трактора без габаритов

Пострадали два водителя

Вечером 31 августа на трассе «Байкал» в километре от села Таракановка произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 53-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» врезался во впереди идущий трактор МТЗ-82, который двигался без габаритных фонарей.

После этого на данном участке дороги произошло второе ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 49-летнего водителя.


В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители автомашин «Тойота Калдина» и «Тойота Лэнд Крузер», оба госпитализированы в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП


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