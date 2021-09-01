На трассе в Бурятии произошла массовая авария из-за трактора без габаритов

Пострадали два водителя





Вечером 31 августа на трассе «Байкал» в километре от села Таракановка произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 53-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» врезался во впереди идущий трактор МТЗ-82, который двигался без габаритных фонарей.

После этого на данном участке дороги произошло второе ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением 49-летнего водителя.







В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители автомашин «Тойота Калдина» и «Тойота Лэнд Крузер», оба госпитализированы в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии