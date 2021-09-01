В Бурятии три человека получили тяжелые травмы в перевернувшейся «Хонде»

Водитель впал в кому
Вечером 31 августа на автодороге Улан-Удэ – Кяхта в 10 км от села Калинишна произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 28-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии тяжелые травмы получили водитель автомобиля и две его пассажирки в возрасте 28 и 33 лет. Все они госпитализированы. Водитель находится в коме.
Как уточнили в ГИБДД, мужчина за рулем «Хонды» не имел водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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