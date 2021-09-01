В Улан-Удэ сбили 8-летнюю девочку

Ребенок травмирован



Происшествие случилось в Улан-Удэ в районе дома № 20 по ул. Гагарина. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, около 5 часов вечера 33-летний водитель автомобиля «Хонда» сбил 8-летнюю девочку. В Госавтоинспекции ответили, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. В результате ребенок получил травмы.

Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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