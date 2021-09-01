01.09.2021
Верховный суд Бурятии назначил дату слушаний по делу Жамбалова

Верховный суд Бурятии назначил дату слушаний по делу Жамбалова

Они пройдут 21 сентября

Верховный суд Бурятии назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб по делу экс-спикера Хурала Баира Жамбалова, признанного виновным в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую. Рассмотрение жалоб потерпевшего, прокуратуры и осужденного начнется 21 сентября в 14.00. Дело рассмотрит судья Алексей Чернега.

Напомним, Прибайкальский суд признал Баира Жамбалова виновным по 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В итоге экс-спикера приговорили к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.

Решение судьи Олега Абидуева, который вскоре после этого ушел в отставку, не устроило ни одну из сторон процесса. Потерпевший, отец погибшей девушки Максим Бурчевский, а также прокуратура, считают его слишком мягким. В свою очередь Баир Жамбалов утверждает, что не находился за рулем джипа в момент ДТП.

Фото: «Номер один»

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