Верховный суд Бурятии назначил дату слушаний по делу Жамбалова

Они пройдут 21 сентября



Верховный суд Бурятии назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб по делу экс-спикера Хурала Баира Жамбалова, признанного виновным в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую. Рассмотрение жалоб потерпевшего, прокуратуры и осужденного начнется 21 сентября в 14.00. Дело рассмотрит судья Алексей Чернега.



Напомним, Прибайкальский суд признал Баира Жамбалова виновным по 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В итоге экс-спикера приговорили к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.



Решение судьи Олега Абидуева, который вскоре после этого ушел в отставку, не устроило ни одну из сторон процесса. Потерпевший, отец погибшей девушки Максим Бурчевский, а также прокуратура, считают его слишком мягким. В свою очередь Баир Жамбалов утверждает, что не находился за рулем джипа в момент ДТП.



Фото: «Номер один»





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