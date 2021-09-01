Бурятию снова тряхнуло

В Муйском районе зафиксировано новое землетрясение



Сегодня в 06:36 утра в Муйском районе Бурятии произошло новое землетрясение. Его магнитуда составила 4,3 балла. Эпицентр находился в 25 км юго-западнее поселка Северомуйск.

Как сообщили в МЧС Бурятии, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



Напомним, вчера днем в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение



Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru Как сообщили в МЧС Бурятии, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.Напомним, вчера днем в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла . Его эпицентр также находился в 25 км юго-западнее поселка Северомуйск.Фото: скриншот сайта seis-bykl.ru

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