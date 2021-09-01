В Улан-Удэ молодого вора напугало объявление в соцсетях

Парень сразу вернул украденный телефон, но от «уголовки» его это не спасло



В Улан-Удэ полицейские задержали 20-летнего парня, подозреваемого в краже телефона у девушки.

Как сообщили в МВД Бурятии, кража произошла еще 9 мая. В парке злоумышленник стоял в очереди на аттракцион за 17-летней школьницей. Выждав удачный момент, он похитил из кармана ее плаща телефон стоимостью 15 тысяч рублей.



Заметив кражу, девушка разместила объявление об инциденте в популярном паблике в соцсети. На следующий день злоумышленник, увидев публикацию, вернул похищенное хозяйке.



Парень признался, что изначально он планировал продать похищенное, но увидев объявление, испугался, что его узнают, и решил вернуть гаджет. Затем на все лето он уехал к родственникам в деревню.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, ранее молодой человек уже был судим за грабеж.



Фото: МВД Бурятии Как сообщили в МВД Бурятии, кража произошла еще 9 мая. В парке злоумышленник стоял в очереди на аттракцион за 17-летней школьницей. Выждав удачный момент, он похитил из кармана ее плаща телефон стоимостью 15 тысяч рублей.Заметив кражу, девушка разместила объявление об инциденте в популярном паблике в соцсети. На следующий день злоумышленник, увидев публикацию, вернул похищенное хозяйке.Парень признался, что изначально он планировал продать похищенное, но увидев объявление, испугался, что его узнают, и решил вернуть гаджет. Затем на все лето он уехал к родственникам в деревню.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как отметили в полиции, ранее молодой человек уже был судим за грабеж.Фото: МВД Бурятии

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