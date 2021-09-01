В Бурятии виновник ДТП с двумя погибшими едва не ушел от ответственности

Расследование возобновили только после обращения потерпевших в прокуратуру





Джидинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Нарын, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Многострадальное дело, расследование которого прекращалось, а затем возобновлялось вновь, все же дошло до суда.

Напомним, смертельное ДТП произошло около 19 часов вечера 5 июня 2020 года. По данным республиканского ГИБДД, водитель автомобиля «Лексус РХ-300» с тремя пассажирами, следуя по улице Центральной села Нарын, не справился с управлением, слетел с дороги и несколько раз перевернулся. В результате ДТП два пассажира автомобиля скончались, а третий - брат водителя - получили тяжелые травмы.