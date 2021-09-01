В Бурятии сельчанин сломал ногу сожительнице ударом кочерги

Мужчине грозит уголовное дело





В ночь на 1 сентября в полицию Тункинского района Бурятии поступило сообщение из больницы о том, что из своего дома к ним доставлена 36-летняя жительница села Нуган с переломом ногии.

Полицейские выяснили, что женщина пострадала от рук сожителя. Вечером они распивали спиртное. В ходе застолья из-за незначительного повода произошла бытовая ссора. В результате конфликта мужчина нанес удар кочергой по ноге женщины.Пострадавшая позвонила родственникам, а те, в свою очередь, вызвали медиков. В результате у гражданки диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.«После получения судебно-медицинского заключения о тяжести нанесенного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник ранее неоднократно судим за наркопреступления», - сообщили в МВД Бурятии.В полиции также напомнили, что о всех известных случаях бытового и семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.Фото: «Номер один»