В Бурятии сельчанин сломал ногу сожительнице ударом кочерги

Мужчине грозит уголовное дело
В ночь на 1 сентября в полицию Тункинского района Бурятии поступило сообщение из больницы о том, что из своего дома к ним доставлена 36-летняя жительница села Нуган с переломом ногии.
Полицейские выяснили, что женщина пострадала от рук сожителя. Вечером они распивали спиртное. В ходе застолья из-за незначительного повода произошла бытовая ссора. В результате конфликта мужчина нанес удар кочергой по ноге женщины.
Пострадавшая позвонила родственникам, а те, в свою очередь, вызвали медиков. В результате у гражданки диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.
«После получения судебно-медицинского заключения о тяжести нанесенного вреда здоровью будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник ранее неоднократно судим за наркопреступления», - сообщили в МВД Бурятии.
В полиции также напомнили, что о всех известных случаях бытового и семейного насилия необходимо незамедлительно сообщать в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо по телефонам 102 (112). Информация принимается, в том числе, анонимно.
Фото: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.