В Бурятии устояли два приговора, вынесенных на основании вердикта присяжных

Обвиняемые получили крупные сроки





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, осужденным и их адвокатам не удалось оспорить два приговора, вынесенных с участием присяжных заседателей.

Так, в июне 2020 года Октябрьский райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор в отношении двух жителей Джидинского района. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть. Мужчины получили крупные сроки в исправительной колонии строгого режима.







Другой приговор был вынесен Иволгинским райсудом также на основании вердикта коллегии присяжных. Местный житель был осужден за совершение аналогичного преступления. Сельчанин получил 10 лет в колонии строгого режима.«С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств кассационной инстанцией доводы осужденных и их защитников признаны несостоятельными. В этой связи Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не усмотрел оснований для отмены данных приговоров», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»