В Бурятии устояли два приговора, вынесенных на основании вердикта присяжных

Обвиняемые получили крупные сроки
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, осужденным и их адвокатам не удалось оспорить два приговора, вынесенных с участием присяжных заседателей.
Так, в июне 2020 года Октябрьский райсуд Улан-Удэ на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор в отношении двух жителей Джидинского района. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть. Мужчины получили крупные сроки в исправительной колонии строгого режима.
«С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств кассационной инстанцией доводы осужденных и их защитников признаны несостоятельными. В этой связи Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не усмотрел оснований для отмены данных приговоров», - сообщили в прокуратуре.
Фото: «Номер один»
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