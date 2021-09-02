В Бурятии обгон в условиях тумана закончился ДТП

Водители двух машин получили травмы



ДТП произошло утром в 4 км от села Кабанск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» в условиях тумана пошел на обгон, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Короллу».

В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.



Фото: ГИБДД Бурятии В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии

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