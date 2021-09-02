02.09.2021
В Улан-Удэ иномарка попала под БМП

В Улан-Удэ иномарка попала под БМП

Происшествие случилось в Сосновом бору

Необычное ДТП произошло вчера в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ. В паблике «ДТП 03» очевидец разместил фото столкновения автомобиля «Ниссан Кашкай» с БМП. В результате аварии многотонная боевая машина подмяла под себя переднюю часть иномарки.

По словам очевидцев, за рулем «Ниссана» была девушка, о пострадавших в ДТП не сообщается. Виновника аварии предстоит установить правоохранительным органам.

Фото: «ДТП 03»
ДТП


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