В Улан-Удэ иномарка попала под БМП

Происшествие случилось в Сосновом бору
Необычное ДТП произошло вчера в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ. В паблике «ДТП 03» очевидец разместил фото столкновения автомобиля «Ниссан Кашкай» с БМП. В результате аварии многотонная боевая машина подмяла под себя переднюю часть иномарки.
По словам очевидцев, за рулем «Ниссана» была девушка, о пострадавших в ДТП не сообщается. Виновника аварии предстоит установить правоохранительным органам.
Фото: «ДТП 03»
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