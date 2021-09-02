Житель Бурятии получил реальный срок за пьяное вождение

Мужчина больше года проведет в колонии строгого режима



Вечером 24 июня на 2-м км автодороги Оронгой – Ганзурино экипаж ГИБДД остановил автомашину ГАЗ-31029. Находившийся за рулем 50-летний водитель был пьян.

Как выяснилось, в июне прошлого года мужчина был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Однако это не помешало мужчине вновь сесть пьяным за руль.



На этот раз суд приговорил водителя уже к реальному сроку. Мужчина получил 1 год 2 месяца колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года, сообщили в МВД Бурятии.



Фото: МВД Бурятии Как выяснилось, в июне прошлого года мужчина был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Однако это не помешало мужчине вновь сесть пьяным за руль.На этот раз суд приговорил водителя уже к реальному сроку. Мужчина получил 1 год 2 месяца колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.