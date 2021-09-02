В Улан-Удэ пьяные мужчины сожгли автомобиль, который не смогли угнать

Таким образом они решили уничтожить отпечатки пальцев





16 августа в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне автомобиля от 68-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что накануне вечером оставил машину на парковке возле своего дома. Сигнализации в автомобиле не было.

Прибывшими на место происшествия полицейские вскоре обнаружили угнанный автомобиль недалеко от дома владельца. При этом его салон выгорел изнутри.Подозреваемых в угоне вскоре задержали. Ими оказались улан-удэнцы 32 и 35 лет.Как выяснилось, ночью пьяные мужчины решили угнать автомобиль, чтобы добраться домой. Один из них разбил окно припаркованной машины и попытался завести ее с помощью проводов. Когда у него это не получилось, подельники решили откатить автомобиль и попробовать завести его другим способом. После безуспешных попыток злоумышленники бросили автомобиль, предварительно решив уничтожить отпечатки пальцев. Мужчины подожгли салон машины и скрылись.«По факту угона и умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых задержан, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com