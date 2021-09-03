В Бурятии осудили антисемита

В соцсетях мужчина призывал к насилию в отношении евреев



В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Гусиноозёрска, обвиняемого в возбуждении ненависти к другой нации (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

«На протяжении нескольких месяцев мужчина размещал на своей странице в соцсети публикации, содержащие высказывания о необходимости совершения противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей еврейской нации, а также лиц, исповедующих иудаизм», сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил.



Фото: pixabay.com «На протяжении нескольких месяцев мужчина размещал на своей странице в соцсети публикации, содержащие высказывания о необходимости совершения противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей еврейской нации, а также лиц, исповедующих иудаизм», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: pixabay.com

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