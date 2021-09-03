Житель Улан-Удэ задушил собственную бабушку и пытался убить мать

Мужчина получил 14 лет колонии





Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего улан-удэнца, обвиняемого в убийстве бабушки и покушении на убийство матери.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, молодой человек проживал в Улан-Удэ в однокомнатной квартире вместе с матерью и престарелой бабушкой, которая из-за травмы не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в постороннем уходе. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным и находился на иждивении близких родственников, которых, к тому же, винил в неустроенности своей личной жизни.«Из-за нараставшей неприязни, днем 5 июня 2020 года, оставшись наедине в квартире с бабушкой, злоумышленник задушил лежавшую на кровати беспомощную пожилую женщину, а затем с тем же намерением стал поджидать мать, которая вечером должна была вернуться с работы. Как только женщина зашла в прихожую, сын напал на нее, начал избивать, а затем попытался задушить. Но мать стала сопротивляться, после чего высвободилась и убежала из квартиры. На улице женщина попросила водителя из припаркованной рядом машины вызвать полицию», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.Фото: pixabay.com