В Бурятии пьяная женщина-водитель устроила ДТП

Пострадала пассажирка ее автомобиля





ДТП произошло утром 2 сентября на автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск в 3 км от села Оер. 25-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла», не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии травмы получила 35-летняя пассажирка авто.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновница ДТП была пьяна (0,89 мг/л) и не имела водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии