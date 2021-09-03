В Бурятии пьяная женщина-водитель устроила ДТП

Пострадала пассажирка ее автомобиля
ДТП произошло утром 2 сентября на автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск в 3 км от села Оер. 25-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Королла», не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии травмы получила 35-летняя пассажирка авто.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, виновница ДТП была пьяна (0,89 мг/л) и не имела водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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