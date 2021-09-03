В Бурятии насмерть разбился мотоциклист, еще два пострадали

Один врезался в бетонный блок, двух других сбили машины
Сразу 3 ДТП с участием водителей мототехники произошли вчера в Бурятии. Как сообщили в республиканской ГИБДД, во всех случаях водители мотоциклов не имели прав, а транспортные средства не были зарегистрированы.
Так, в Улан-Удэ насмерть разбился 22-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». Парень, ехавший со стороны ул. Кабанская в направлении Тулунжи, врезался в бетонное ограждение. Молодой человек скончался на месте.
В селе Багдарин 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Калдина» на перекрестке не предоставила преимущества в движении мотоциклу «Рэйсер». В результате столкновения 20-летний байкер получил травмы и был госпитализирован.
В поселке Таксимо мотоциклиста сбил 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора», совершавший разворот. В результате аварии 37-летний мотоциклист с переломом бедра госпитализирован в районную больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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