В Бурятии насмерть разбился мотоциклист, еще два пострадали

Один врезался в бетонный блок, двух других сбили машины





Сразу 3 ДТП с участием водителей мототехники произошли вчера в Бурятии. Как сообщили в республиканской ГИБДД, во всех случаях водители мотоциклов не имели прав, а транспортные средства не были зарегистрированы.

В селе Багдарин 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Калдина» на перекрестке не предоставила преимущества в движении мотоциклу «Рэйсер». В результате столкновения 20-летний байкер получил травмы и был госпитализирован.





Так, в Улан-Удэ насмерть разбился 22-летний водитель мотоцикла «Рэйсер». Парень, ехавший со стороны ул. Кабанская в направлении Тулунжи, врезался в бетонное ограждение. Молодой человек скончался на месте.В поселке Таксимо мотоциклиста сбил 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора», совершавший разворот. В результате аварии 37-летний мотоциклист с переломом бедра госпитализирован в районную больницу.Фото: ГИБДД Бурятии