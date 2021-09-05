«Меня бросили гнить заживо»

Парализованный житель села Потанино жалуется на равнодушие и ошибки медиков



63-летний житель села Потанино (Бичурский район) Николай Макковеев еще совсем недавно не жаловался на здоровье, вел активный образ жизни и помогал односельчанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Но буквально за пару месяцев из энергичного работящего мужчины превратился в инвалида. Сейчас он почти полностью парализован, мучается от сильных болей и утверждает, что остался наедине со своей бедой.



Помощь односельчанам



Доброе сердце – так можно кратко охарактеризовать обычного сельского пенсионера из глубинки. Несмотря на то, что своей семьей мужчина так и не обзавелся, он постоянно помогал другим. Сначала приютил, поселив в своем доме старика-инвалида. Односельчанин почти полностью ослеп, и долгое время Николай Вениаминович ухаживал за больным. Потом мужчине сделали операцию, и он стал видеть хотя бы одним глазом, стало полегче. По сей день дедушка проживает у Николая Макковеева.



Затем Николай Вениаминович пожалел паренька, чью мать лишили родительских прав из-за пьянства. Школьника он тоже поселил и прописал в своем доме и стал воспитывать по-своему. Сам он до недавнего времени постоянно был в движении: ходил в лес по грибы и ягоды, калымил, не боялся никакой работы, соглашаясь на любую подработку. В селе, где нет работы, только так и выживают. Сам он спиртное не употреблял и к такому же образу жизни приучал своего воспитанника и тезку Николая.



- Мальчишка стал к моему брату тянуться. То мотоцикл помогал ремонтировать, то картошку садить. Сейчас парень поступает в училище, скоро уедет, Коля ему купил одежду, собрал на учебу. По сути, он этого ребенка спас. Там, в деревнях, все повально пьют да гуляют. Хотя было такое, что они поссорились, парень ушел к матери. Но потом опять вернулся. Говорит: «Прости меня, дядя Коля, я поглядел, какая это жизнь, не хочу так жить». С тех пор они и не расставались, - рассказывает сестра Николая Вениаминовича Екатерина Федячкина.



Но в одночасье размеренная жизнь пенсионера превратилась в ад. Теперь не то что за грибами сходить или работать, даже ухаживать за собой он не в силах. По словам сельчанина, все началось неожиданно.



- Мне поставили вакцину второй раз 17 мая. И мне сразу стало нехорошо. Открылся понос и не прекращался месяц. Я ходил в больницу, жаловался, мне говорили, что все пройдет, - вспоминает Николай Макковеев.



Затем стала болеть спина. А потом вдруг отказали ноги.



- Я был дома и вдруг упал, ноги не слушались. Ползал по полу, вызвал врача. Но фельдшер поселка отказалась меня везти куда-то. Тогда стал звонить 112, тоже толку никакого. Пришлось обратиться в прокуратуру. Только после этого за мной приехала машина и меня увезли в Бичурскую ЦРБ, - говорит пенсионер.



Неожиданный диагноз



В медучреждении пациента обследовали и обнаружили рак легкого. По словам больного, он раньше жаловался на кашель и боль в груди врачу и ему даже делали снимки, но никакого конкретного диагноза тогда не поставили.



- Я считаю, что мне нельзя было ставить прививку. А у нас как в деревне? Всем подряд ставят. Температуру меряют, давление и все. После второй вакцины, видимо, произошло заражение кишечника, потом пошла реакция и на позвоночник, произошло онемение всего тела ниже груди. Сейчас я почти полностью парализован, начиная от груди. И уверен, что это произошло совсем не из-за рака, - уверен сельчанин. – До вакцины я себя отлично чувствовал. Здесь явно идет речь об осложнении после прививки.



Гадать самому относительно своего диагноза мужчина стал не просто так. По сей день ему никто ничего не объясняет, и, как он уверяет, его не лечат.



- В Бичурской больнице я пролежал девять дней, лечения толкового не назначили, все лекарства за свой счет приобретал через санитарок в аптеке, даже физраствор сам покупал. Да и не ухаживали толком. В своих испражнениях лежал. Санитаров не дозовешься. Потом намекнули, мол, заплати 5 тысяч, тогда будут санитарки ухаживать нормально. Мне все это надоело, я тысячу рублей отдал, попросил увезти меня домой, смысл просто так лежать? Погибать там, что ли? – вопрошает пенсионер.



Домой к больному приезжали племянницы, ухаживали за ним, и, конечно, помогает парень, за это время уже ставший членом семьи. Но Николай Макковеев устал жить в неведении и боится, что вскоре останется совсем один, ведь его воспитанник поступил в училище и на днях съедет от него.



Интересно, что после разговора с журналистом «Номер один» 12 августа мы в этот же день сделали запрос в минздрав. Но ответ пришлось ждать очень долго, почти три недели. Все это время мы постоянно были на связи с пациентом и слышали в телефонной трубке одни и те же слова.



- У меня все по-прежнему. Лечения нет, лекарств нет, инвалидность обещали оформить, но не делают этого. А денег уже нет ни на что. Мне никто ничего не объясняет, что со мной происходит и какова моя судьба. Бедные люди никому не нужны, меня просто бросили одного умирать. У меня пролежни, которые с больницы появились, они гниют, все болит, но никакой помощи. Я ведь заживо сгнию просто! – отвечал на наши вопросы мужчина.



Каждый раз Николай Макковеев задавал нам один и тот же вопрос: «Почему мне не оформят инвалидность? Мне ведь не на что жить и покупать лекарства!».



Правда, говорить о том, что о пациенте врачи совсем забыли, не приходится. После запроса нашей редакции о пенсионере вспомнили.



- Мне позвонили из больницы, обещали группу дать, только говорят, мол, ты не пиши ни в какую газету, - рассказывает Николай Вениаминович.



Сам себе доктор



От безысходности больной начал искать информацию в Интернете. Сам себе выписал лекарства – «Преднизолон» в инъекциях и обезболивающее «Кеторол». Теперь он самостоятельно ставит себе уколы. Каждый вечер у него поднимается температура. Обдумав это, мужчина пришел к выводу, что это все из-за катетера в мочевом пузыре, и решил пить антибиотики. Стало полегче. Но в целом ситуацию не назовешь устаканившейся.



- Аптека у нас закрыта, аптекарь заболела. Лекарства либо посылает племянница из Улан-Удэ, либо я прошу кого-нибудь съездить за ними в Бичуру. Очень много уходит денег на лекарства, мази, прокладки, промывочные материалы. Пришлось продать свой мотоцикл. Больше у меня нет ничего. Помогите, пожалуйста, пусть оформят инвалидность, мне нужна группа, чтобы был постоянный уход и средства, - в очередной раз попросил нас сельчанин.



Как будет жить без своего воспитанника и первого помощника, Николай Макковеев боится даже думать.



- Коля мне помогает делать зарядку. Шею поднимает, и я отхаркиваю. Сейчас он соорудил приспособление - веревку привязал, подушками обложил, я пробую самостоятельно приподниматься, чтобы откашляться. Но руки у меня усыхают, я с каждым днем все больше и больше ослабеваю. Постоянно болят лопатки и мышцы рук. Когда Коля уедет, не знаю, как буду жить. Останусь один в доме в беспомощном состоянии вместе со вторым инвалидом.



Вакцина ни при чем?



В минздраве опровергают как версию о влиянии вакцинации на состояние пациента, так и в целом наличие каких бы то ни было нарушений со стороны медиков.



«Николай Макковеев вакцинирован против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» введен 26.04.2021, второй компонент - 17.05.2021. Медицинские противопоказания для проведения вакцинации против COVID-19 у пациента Макковеева Н. В. отсутствовали. Нарушений процедуры проведения вакцинации не выявлено. В ранний поствакцинальный период осложнений не обнаружено.



У пациента диагностировано злокачественное образование правого легкого с метастазами в позвоночник. На фоне тяжелой физической нагрузки у пациента произошел патологический компрессионный перелом 12-го грудного позвонка со сдавлением спинного мозга. Связь прогрессирования заболевания с вакцинацией не установлена.

Наблюдение за пациентом осуществлялось фельдшером Потанинской врачебной амбулатории. При ухудшении состояния пациент госпитализирован в ГБУЗ «Бичурская ЦРБ», - пишет в ответе на наш запрос минздрав.



Как уверяют медики, для уточнения клинической ситуации специалистами ГБУЗ «Бичурская центральная районная больница» проведены телемедицинские консультации врача онколога ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер». Установлен диагноз «злокачественное новообразование правого легкого с метастазами в кости, 4 стадия». С учетом стадии и распространенности заболевания пациенту показана симптоматическая терапия по месту жительства.



В настоящее время специалистами ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» производится оформление медицинской документации для направления на медико-социальную экспертизу. Пациенту предложена госпитализация в «Бичурскую ЦРБ» для оказания паллиативной медицинской помощи. От предложенной госпитализации пациент отказался. Врачебной комиссией ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» решается вопрос об определении показаний в нуждаемости Макковеева Н. В. в постоянном постороннем уходе, информация будет направлена в отдел социальной защиты населения по Бичурскому району, обещают в минздраве.



А вот Росздравнадзор нарушения нашел, причем не одно и не два. Ведомство провело внеплановую проверку в отношении ГБУЗ «Бичурская ЦРБ». Выдержки из результатов проверки от 20 августа текущего года, отправленных Николаю Макковееву, приводим ниже: «В ходе проверки установлено, что выявлены нарушения обязательных требований. В вашу амбулаторную карту не занесены сведения о проведенной вакцинации, нет медицинского осмотра перед вакцинацией для допуска к процедуре. Вас должны были в течение трех рабочих дней с даты установления диагноза онкологического заболевания – 22.07.21 взять на диспансерный учет как больного с онкопатологией с записью в учетную карту 125\у. Вам до настоящего момента не начато оказание специализированной медицинской помощи». Также надзорными органами установлена вина медика, первоначально отказавшегося госпитализировать пациента.



Вместе с тем в ответе ведомства отмечается, что «в полномочия органа не входит установление вины, определение меры ответственности медицинских работников, а также связи между действиями врачей и наступившими последствиями, что относится к компетенции судебных и следственных органов».



Остается надеяться, что формальными отписками эта история не завершится и на страдающего от боли пожилого мужчину, наконец, обратят внимание. И его не бросят умирать в одиночестве без средств существования и медицинской помощи.



«Номер один» будет следить за развитием событий.



Василиса Шишкина, «Номер один».

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