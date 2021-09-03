Житель Улан-Удэ случайно задушил женщину во время массажа

Мужчину не стали наказывать строго





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении пенсионера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

Как следует из материалов дела, обвиняемый и потерпевшая выпивали в ограде дома. Женщина попросила пенсионера сделать ей массаж, тот согласился.Пьяный мужчина обхватил своей левой рукой шею потерпевшей, «тем самым сдавливая органы шеи и препятствуя поступлению кислорода в организм последней, и на протяжении 5-10 минут наклонял ее голову в разные стороны. В результате преступной небрежности, допущенной во время массажа, потерпевшая через непродолжительный промежуток времени скончалась на месте происшествия от асфиксии, развившейся в результате сдавления органов шеи тупым предметом», сказано в материалах дела.На суде пенсионер полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. При вынесении приговора суд учел его раскаяние, а также болезненное состояние здоровья, положительную характеристику по месту жительства и отсутствие судимостей. Отягчающих вину обстоятельств обнаружено не было.В итоге подсудимого приговорили к 1 году 8 месяцам ограничения свободы, запретив выезжать за пределы города и менять место жительства без уведомления сотрудников УФСИН, а также раз в месяц являться туда для регистрации.Фото: pixabay.com