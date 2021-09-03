Житель Улан-Удэ возбуждал вражду к полиции

За экстремистские комментарии мужчина получил условный срок



Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму.

«Обвиняемый в группе «Я выступаю против Путина и Единой России» социальной сети «Вконтакте» разместил комментарии, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы «сотрудники правоохранительных органов РФ» и к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов», сообщили в пресс-службе суда.



Суд учел, что обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, а также предоставил положительные характеристики с места жительства и работы. В итоге улан-уденца приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.



Напомним, на днях в Бурятии



Фото: «Номер один» «Обвиняемый в группе «Я выступаю против Путина и Единой России» социальной сети «Вконтакте» разместил комментарии, содержащие призывы к совершению преступлений по мотивам ненависти или вражды в отношении социальной группы «сотрудники правоохранительных органов РФ» и к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов», сообщили в пресс-службе суда.Суд учел, что обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, а также предоставил положительные характеристики с места жительства и работы. В итоге улан-уденца приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.Напомним, на днях в Бурятии осудили антисимита из Гусиноозерска. В соцсетях мужчина возбуждал вражду по отношению к евреям. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно.Фото: «Номер один»

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