В Улан-Удэ падает уровень Селенги

На р. Уда за сутки уровень не изменился



На р. Селенга в районе Улан-Удэ уровень воды на 8 утра 5 сентября составил 246 см (-13 см/сутки), слой выхода воды на пойму составляет 16 см, в ближайшие сутки ожидается спад уровня воды. На р. Уда - г. Улан-Удэ - уровень воды 111 см (0 см/сутки), сообщили в городской администрации.



Между тем, на Селенге в с.Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 138 см. В Кабанске наблюдается выход воды на пойму слоем 89 см. В п.Наушки наблюдается выход воды на пойму слоем 120 см, в ближайшие сутки спад продолжится. В с.Усть-Кяхта наблюдается выход воды на пойму слоем 137 см, в ближайшие сутки спад продолжится.



Фото: "Номер один"







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