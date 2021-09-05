В Бурятии в сгоревшей квартире нашли тело женщины

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении



В ночь с 4 на 5 августа в городе Кяхта Кяхтинского района произошел пожар в 2-подъездном 2-этажном доме. На момент прибытия огнеборцев горела квартира на втором этаже. Пожарные проникли в помещение через окно. В ходе тушения возгорания на диване было обнаружено тело женщины, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



"В результате пожара поврежден диван и конструкции пола на площади 2,5 кв.м. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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