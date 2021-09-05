Гребень паводка в Бурятии достиг Байкала

В республике остаются подтопленными 70 домов и 939 приусадебных участков в 10 населенных пунктах



По состоянию на 12 часов 5 сентября наблюдается спад уровня воды на всем протяжении русла реки Селенги и её притоках. За сутки уровень воды на реке Селенге в городе Улан-Удэ понизился на 13 сантиметров, в населенном пункте Наушки на 6 сантиметров. Тем не менее на территории республики остаются подтопленными 70 домов и 939 приусадебных участков в 10 населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



В зоне подтопления работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы, рабочие группы муниципальных образований, совместно с местным населением и волонтерами. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 197 человек и 74 единицы техники.



Мобильными группами организован подворовый обход жителей, пребывающих на подтопленной территории. Указанным гражданам продолжается доставка продовольствия и предметов первой необходимости. Началась откачка воды из подполий жилых домов, а также расчистка ила и мусора на придомовых территориях, освободившихся от воды.



На территории Иволгинского района и г. Улан-Удэ продолжают функционировать два пункта временного размещения, где сейчас пребывают 27 человек. Всем необходимым они обеспечены.



В превентивных целях ведутся работы по укреплению береговой линии и возведению защитных сооружений, отсыпка низменных участков местности и грейдирование дорог.



Продолжается работа по приему обращений пострадавших граждан на проведение выплат.



Мониторинг обстановки продолжает в круглосуточном режиме. Ситуация находится на контроле Главного управления.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии



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